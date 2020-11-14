Раскрыты сроки появления в РФ нового Renault Duster

Источники на АвтоВАЗе раскрыли сроки появления в России нового Renault Duster . Производство кроссовера второго поколения в российской спецификации начнётся не раньше осени 2021 года. Ожидается, что новый Duster «унаследует» у Arkana архитектуру шасси и дизайн интерьера, а ещё связку турбомотора 1.3 и вариатора.

Портал AvtoVAZ News сообщает, что Волжский автозавод планирует увеличить темпы производства шасси для Arkana и Kaptur в 2021 году. Нарастить выпуск комплектующих необходимо, чтобы предприятие «Рено Россия» не испытывало дефицита в деталях летом 2021 года, когда в Тольятти остановят конвейер для модернизации производственной линии.

Корпоративный отпуск на АвтоВАЗе продлится с 26 июля по 16 августа 2021 года. В этот промежуток планируется переоснастить производственную линию и подготовить завод к выпуску шасси и кузовов для Renault Duster второго поколения.

В настоящий момент конвейерная сборка Renault Arkana и Kaptur организована на заводе «Рено Россия» в Москве, но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут также производить на мощностях АвтоВАЗа.

Считается, что и внешне, и технически второе поколение Renault Duster для России будет похоже на версию для бразильского рынка . Это значит, что кроссовер лишится атмосферного двигателя 2.0, а также архаичного 4-скоростного «автомата»; флагманским мотором будет 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра, двухпедальные Duster оснастят вариатором. Официально Renault эту информацию не подтверждает.