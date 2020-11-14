Раскрыты сроки появления в РФ нового Renault Duster

Источники на АвтоВАЗе раскрыли сроки появления в России нового Renault Duster. Производство кроссовера второго поколения в российской спецификации начнётся не раньше осени 2021 года. Ожидается, что новый Duster «унаследует» у Arkana архитектуру шасси и дизайн интерьера, а ещё связку турбомотора 1.3 и вариатора.
Портал AvtoVAZ News сообщает, что Волжский автозавод планирует увеличить темпы производства шасси для Arkana и Kaptur в 2021 году. Нарастить выпуск комплектующих необходимо, чтобы предприятие «Рено Россия» не испытывало дефицита в деталях летом 2021 года, когда в Тольятти остановят конвейер для модернизации производственной линии.
Корпоративный отпуск на АвтоВАЗе продлится с 26 июля по 16 августа 2021 года. В этот промежуток планируется переоснастить производственную линию и подготовить завод к выпуску шасси и кузовов для Renault Duster второго поколения.
В настоящий момент конвейерная сборка Renault Arkana и Kaptur организована на заводе «Рено Россия» в Москве, но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут также производить на мощностях АвтоВАЗа.
Считается, что и внешне, и технически второе поколение Renault Duster для России будет похоже на версию для бразильского рынка. Это значит, что кроссовер лишится атмосферного двигателя 2.0, а также архаичного 4-скоростного «автомата»; флагманским мотором будет 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра, двухпедальные Duster оснастят вариатором. Официально Renault эту информацию не подтверждает.
Если для производства компонентов нового Duster фирме Renault придётся дожидаться летней поры отпусков, российские потребители смогут познакомиться с кроссовером следующего поколения не раньше, чем через год. Местный офис Renault заявил, что новый Duster «встанет на конвейер в срок», но никакие даты в представительстве не назвали.