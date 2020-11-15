Трассу засыпали черепами и костями 

В Иркутской области дорожники посыпали обледеневшую трассу песком с человеческими черепами и костями. Инцидент произошел в городе Киренске. Скандальные фотографии опубликовали местные жители в группе «ДТП38RUS Иркутск»

«Вот так в Киренске посыпают дороги (обратите внимание на то что лежит на проезжей части)», — подписал автор снимок, на котором явственно виден лежащий на песке человеческий череп.

После этого в комментариях разразился философский спор на тему — будут ли кости нынешних пользователей интернета так же валяться на российских дорогах спустя столетие.

«Многие парки, больницы, дома, да много чего построено на кладбищах старых, и когда их строят некто не перезахоранивает, а просто разрывают, если что то есть на мусорку, ровняют и строят, у нас в городе больница построена на месте где когда то было кладбище, в Иркутске парки на старых кладбищах», — написала одна из пользовательниц.

Полиция начала проверку инцидента. В местном управлении МВД подтвердили, что факт имел место. Дорожники взяли песок из карьера, расположенного рядом с кладбищем. Кости отправили на экспертизу.

По одной из версий, останки принадлежат участникам Гражданской войны.