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Трассу засыпали черепами и костями 

Майк Габриелян 4 часа назад
Трассу засыпали черепами и костями
Фото: Телеграм-канал Подъем
В Иркутской области дорожники посыпали обледеневшую трассу песком с человеческими черепами и костями. Инцидент произошел в городе Киренске. Скандальные фотографии опубликовали местные жители в группе «ДТП38RUS Иркутск».

«Вот так в Киренске посыпают дороги (обратите внимание на то что лежит на проезжей части)», — подписал автор снимок, на котором явственно виден лежащий на песке человеческий череп.

После этого в комментариях разразился философский спор на тему — будут ли кости нынешних пользователей интернета так же валяться на российских дорогах спустя столетие.

«Многие парки, больницы, дома, да много чего построено на кладбищах старых, и когда их строят некто не перезахоранивает, а просто разрывают, если что то есть на мусорку, ровняют и строят, у нас в городе больница построена на месте где когда то было кладбище, в Иркутске парки на старых кладбищах», — написала одна из пользовательниц.

Полиция начала проверку инцидента. В местном управлении МВД подтвердили, что факт имел место. Дорожники взяли песок из карьера, расположенного рядом с кладбищем. Кости отправили на экспертизу.
По одной из версий, останки принадлежат участникам Гражданской войны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Тверской области нашли останки 82 красноармейцев.
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Автоновости , МВД
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