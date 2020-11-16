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В России ужесточат наказание для нетрезвых водителей, не имеющих прав 

Motor.ru 2 часа назад
Пьяный и бесправный: как ужесточат наказание для водителей
Фото: Motor.ru
МВД России внесло на рассмотрение рабочей группой при правительстве поправки в законопроект «О безопасности дорожного движения». Нововведения, предложенные ведомством, коснутся водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде с просроченными или отсутствующими правами.
Согласно действующему законодательству, при лишении прав водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде, нарушители не могут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения пока не закончится срок их наказания.
Однако для водителей, которые управляли транспортными средствами без прав подобные санкции не распространяются. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителей, не имеющих действующего удостоверения, которые попались за рулем в нетрезвом состоянии или отказались проходить медосвидетельствование, ожидает наказание в виде 10–15 суток ареста, после чего они сразу могут записаться на экзамен в ГИБДД.
Согласно новым поправкам, разработанным МВД, привлечённые за пьяное вождение с отсутствующими априори правами водители после отбытия административного наказания не смогут в течение года записаться на экзамен для получения водительского удостоверения. Все это время нарушители будут находиться под санкцией.
Не смогут вернуть права до завершения срока наказания и те водители, которые в состоянии опьянения совершили ДТП, повлёкшее тяжкие повреждения здоровью или смерть пострадавшего. Кроме того, при повторном управлении транспортным средством без прав в нетрезвом виде для водителей теперь предусматривается уголовная ответственность.
На прошлой неделе МВД России подготовило законопроект, в котором в прописана возможность управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет. Однако сесть за руль несовершеннолетним водителям можно будет только сопровождении «водителя-наставника».
Видео дня. Водители не получили уведомление для оплаты налогов
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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