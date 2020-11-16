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Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок 

Motor.ru и ещё 2 21 час назад
Кроссовер Chery Tiggo 7 покинул российский рынок
Фото: Motor
С российского сайта Chery исчезла модель Tiggo 7. Теперь кроссовер находится в списке архивных моделей, а значит его продажи в нашей стране прекращены. Убрать кроссовер из модельной гаммы решили из-за популярности Tiggo 7 Pro.
До последнего времени Chery Tiggo 7 предлагали в двух версиях: с турбомотором 1.5 и «механикой» за 1 229 900 рублей либо с двухлитровым «атмосферником» мощностью 122 силы в паре с вариатором за 1 399 900 рублей. Особой популярность кроссоверы не пользовались, а с появлением Tiggo 7 Pro продажи и вовсе упали до 46 штук в месяц. На фоне Pro-варианта (487 проданных машин в октябре) — результат удручающий.
При этом Chery Tiggo 7 Pro доступен только с турбированной «четверкой» 1.5 и вариатором, плюс стоит дороже — от 1 479 900 до 1 649 900 рублей. Однако он выглядит современнее обычного Tiggo 7, немного превосходит его в размерах и оснащении. Так, уже в базе у Tiggo 7 Pro есть светодиодные фары с датчиком света, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедиа с дисплеем на 10,25 дюйма и дополнительный восьмидюймовый экран климатической установки.
В более богатой комплектации Elite кроссовер дополнительно укомплектован боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и шестью динамиками аудиосистемы, а в Prestige — шторками безопасности, панорамной крышей, системой кругового обзора, датчиком дождя, а электрорегулировки положены обоим передним сиденьям.
Источник: Китайские автомобили
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Автоновости , Chery Tiggo 7 , Chery , Chery Tiggo
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