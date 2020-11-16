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Власти Петербурга увеличат зону платной парковки в центре города в пять раз в 2022 году 

ТАСС 2 часа назад
В Петербурге увеличат зону платной парковки
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить зону платной парковки в пять раз в 2022 году. В 2021 году будут спроектированы 14 тысяч дополнительных парковочных мест для центральных районов города, сообщил в понедельник председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин в эфире телеканала"Санкт-Петербург".
Согласно данным городского центра управления парковками, подведомственного комитету, в настоящее время платное парковочное пространство Петербурга включает 2 799 машино-мест. В зону платной парковки входят 27 улиц, расположенных в границах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.
"На сегодняшний день мы планируем развитие парковочного пространства. В следующем году мы приступаем к проектированию, соответственно, 14 тысяч парковочных мест дополнительно. Это только проектирование на следующий год. Реализацию планируем в 22-м году", — сказал Левакин.
Он отметил, что развитие платного парковочной зоны в Петербурге планируется в первую очередь в центральных районах города. "Ориентировочно это 182 улицы. <…> В первом квартале следующего года определим перечень адресов, эти улицы вывесим дополнительно на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Мы ищем эти улицы", — добавил Левакин.
Глава комитета также напомнил, что в декабре 2020 года планируется открыть зону платной парковки на 104 места на улице Рубинштейна, где расположены популярные бары и заведения общепита.
Как ранее сообщил ТАСС Левакин, власти города планируют расширить зону платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов до 62 тыс. машино-мест. Показатель может быть скорректирован из-за транспортной реформы, которую планируется внедрить в Петербурге к 2022 году.
О транспортной реформе
Новая модель транспортного обслуживания населения Петербурга отдаст приоритет общественному транспорту перед личным. Транспортная модель предусматривает расширение зоны парковок, увеличение количества остановок в шаговой доступности от объектов городской социальной и медицинской инфраструктуры и увеличение емкости подвижного состава общественного транспорта на 25%.
Также реформа предполагает повышение качества транспортного обслуживания жителей города, в том числе за счет обновления парка автобусов, отказа от маршрутных такси и полного перехода на регулируемый тариф. Это позволит пассажирам использовать льготные проездные билеты на всех видах городского общественного транспорта. Новая модель исключит из сети дублирующие маршруты, когда один маршрут обслуживают коммерческий и городской перевозчики.
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Автоновости , Правительство Санкт-Петербурга
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