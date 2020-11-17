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Счетная палата предложила повысить требования к платным дорогам 

Car.ru и ещё 3 3 часа назад
Требования к платным дорогам предложили повысить
Фото: car.ru
В Счётной палате РФ предложили пересмотреть требования, предъявляемые к платным автомобильным дорогам страны. Специалисты высшего государственного органа финансового контроля уже направили письмо со своими предложениями в соответствующие ведомства.
В России в последние годы активно расширяется дорожная инфраструктура, открываются новые платные автомагистрали, модернизируются введённые в эксплуатацию ранее. Известно, что на этих трассах допустимая максимальная скорость движения выше, но, как отмечают в Счётной палате, при этом транспортно-эксплуатационные характеристики остаются такими же, как и к другим дорогам общего пользования страны. Поэтому требуется пересмотр требований к данным характеристикам платных автомобильных дорог.
В Счётной палате предлагают повышать потребительские свойства платных автомагистралей и поднимать уровень качества оказанных операторами услуг, что в свою очередь позитивно отразится на безопасности и качестве трасс. Также изменения призваны оптимизировать расход бюджетных средств и доходы концессионеров, осуществляющих строительство и ввод в эксплуатацию участков платных дорог. В данном случае речь идёт, скорее всего, о новых магистралях и изменения вряд ли коснутся уже действующих.
По мнению экспертов, пересмотр требований может повлиять на оплату проезда, поэтому они прогнозируют минимум 15-процентное повышение расценок.
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Автоновости , Счетная палата
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