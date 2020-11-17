Дилерам запретили продавать Tesla Model 3 по самой низкой цене

Компания Tesla направила дилерам письма с запретом на продажу электрокаров Model 3 по базовой цене 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), выяснил портал Electrek. Речь идет о версии Model 3 Standart Range Plus 2021 модельного года со скидкой 3 тысячи долларов. До недавнего времени такой электрокар можно было приобрести только оффлайн в автосалоне, однако теперь клиентов Tesla лишили и этой возможности.

Tesla Model 3 пережила плановое обновление в октябре 2020 года. В числе внешних изменений — выдвижные дверные ручки черного цвета и чёрная окантовка окон вместо прежней хромированной. Вместе с тем расширился список базового оборудования: теперь он включает электропривод крышки багажника, а USB-разъёмы уступил место USB-C. Базовый заднеприводный седан с запасом хода 418 километров в США стоит 37 990 долларов, однако была предусмотрена возможность отказаться от нескольких опций, и тогда его можно было купить за 35 тысяч долларов.

Однако спустя месяц вариант за 35 тысяч долларов стал недоступен для покупки — по одной из версий, Tesla невыгодно продавать электрокары так дешево. Так что теперь самый доступный электрокар стоит почти 38 тысяч. Альтернатива — Model 3 Long Range за 46 990 долларов (3,6 миллиона рублей) и Performance за 54 990 долларов (4,3 миллиона рублей).

С появлением Model 3 на рынке глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить бюджетный вариант Standart Range со стартовой ценой 35 тысяч долларов. Такой вариант действительно появился в продаже, но только в 2019 году и всего на несколько месяцев.

В России продажами модели занимается Moscow Tesla Club, на сайте которого Model 3 можно найти по цене от 4,6 миллиона рублей.