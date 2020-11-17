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В Госдуме предложили вернуть самоподготовку водителей 

Car.ru 2 часа назад
В Госдуме предложили вернуть самоподготовку водителей
Фото: car.ru
В Государственной Думе предложили вернуть процедуру самоподготовки автомобилистов. Обращение уже подготавливается для отправки правительству.
По мнению депутатов, самоподготовка водителей поможет повысить качества и навыки автомобилистов на дороге. Предполагается, что обучением сможет заниматься не только инструктор, но и родственники, друзья, которые имеют безаварийный опыт вождения и определенный стаж.
Напомним, что подобная система применялась еще в Советском Союзе, но с 2013 года ее отменили. Сегодня за то, что за руль допустили человека без прав, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей. Обучать водителей могут только инструкторы в автошколах с лицензиями.
Самоподготовка не только будет наиболее выгодной для новичков. Кроме того, за рулем водитель будет получать меньший стресс, если обучение будет заниматься знакомый человек. По мнению депутатов, в качестве наставника может быть водитель, который проездил без аварий, как минимум, 2 года. В новых правилах по самоподготовке хотят прописать и некоторые правила. Например, нельзя будет заниматься обучением в ночное время. Кроме того, должен быть ограничен скоростной режим.
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Автоновости , Госдума
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