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В Российской Федерации расширили действие КАСКО 

Car.ru 1 час назад
В России расширили действие КАСКО
Фото: car.ru
В РФ в первый раз в случае наступления страхового случая обладателям КАСКО может быть выдана денежная компенсация за ремонт ПК, смартфона либо за «пропавший» авиабилет.
Сервисом автострахования Mafin была запущена уникальная акция «Сверхподдержка». В данном случае полис КАСКО может покрыть ущерб машины, а предложенная акция возмещает всевозможные дополнительные убытки, которые связаны со страховым случаем.
Mafin в случае аварии компенсирует расходы по химчистке испорченной одежды, ремонту разбитого в ДТП смартфона либо ноутбука, каршеринг, такси, возмещению стоимости билетов на поезда, самолеты и т.п. При угоне машины будет выплачена стоимость имущества, которое находилось в машине. В данном случае сумма выплаты не должна превышать стоимость страховки.
Возмещение дополнительных растрат на банковскую карту автовладелец сможет получить один только раз за весь период действия КАСКО. В данном случае следует Mafin выслать снимки чеков, билетов либо прочих документов, которые подтверждают растраты.
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