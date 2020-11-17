В России расширили действие КАСКО

В РФ в первый раз в случае наступления страхового случая обладателям КАСКО может быть выдана денежная компенсация за ремонт ПК, смартфона либо за «пропавший» авиабилет.

Сервисом автострахования Mafin была запущена уникальная акция «Сверхподдержка». В данном случае полис КАСКО может покрыть ущерб машины, а предложенная акция возмещает всевозможные дополнительные убытки, которые связаны со страховым случаем.

Mafin в случае аварии компенсирует расходы по химчистке испорченной одежды, ремонту разбитого в ДТП смартфона либо ноутбука, каршеринг, такси, возмещению стоимости билетов на поезда, самолеты и т.п. При угоне машины будет выплачена стоимость имущества, которое находилось в машине. В данном случае сумма выплаты не должна превышать стоимость страховки.

Возмещение дополнительных растрат на банковскую карту автовладелец сможет получить один только раз за весь период действия КАСКО. В данном случае следует Mafin выслать снимки чеков, билетов либо прочих документов, которые подтверждают растраты.