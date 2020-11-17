Эксперты подсчитали число авто на тысячу россиян

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели довольно любопытное исследование, в результате которого им удалось выяснить, насколько россияне обеспечены легковыми автомобилями. Так, после подсчёта оказалось, что в среднем по стране на каждую тысячу жителей приходится 309 транспортных средств данного сегмента, но это число варьируется в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от региона, города и численности населения.

Основывались эксперты на данных об общем количестве транспортных средств в России, зафиксированном на 1 июля текущего года. Эта цифра не была озвучена, но специалисты отметили, что результаты проведённого исследования показывают, если брать двадцатку самых крупных по числу жителей городов страны, то в одном количество легковых авто на каждого россиянина в точности соответствует общероссийскому уровню, в 4-х оказывается несколько выше указанного, а в оставшихся — немного или существенно ниже.

Если говорить конкретно о российских городах, где число машин на каждую тысячу жителей наибольшее, то тут несомненным лидером рейтинга оказался Краснодар. В городе проживает немногим более миллиона человек и при этом обеспеченность населения легковыми транспортными средствами составила 347 единиц. В городе на Неве этот показатель составляет 317 машин, в Воронеже — 315, а вот в столице — 287 автомобилей на одну тысячу жителей. Кстати, наименее обеспеченными в этом плане оказались жители Махачкалы, где на 1000 человек припадает всего 155 единиц авто.