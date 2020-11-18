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Новые дорожные знаки для самокатов появятся на российских дорогах 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
МВД и Министерство транспорта России предложили ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил заместитель начальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.

— Предусматривается установка специальных дорожных знаков. Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости, безусловно, будут ограничения исходя из ширины тротуара и так далее. Там, где будет безопасно, оно будет разрешено, — рассказал он.

Шеюхин отметил, что Минтранс и МВД определят единые ПДД для СИМ по всей России.
Заместитель директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко сообщил, что предполагается введение нескольких знаков. Согласно проекту предусмотрен новый дорожный знак «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Также планируется установить на дорогах таблички, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.
Кроме того, Луговенко добавил, что к действующим сейчас категориям участников дорожного движения предложено добавить «лицо, использующее средство индивидуальной мобильности», передает РИА Новости.
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Комментарии 6
Автоновости , Видео , Владимир Луговенко , Минтранс РФ , МВД , РИА Новости
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