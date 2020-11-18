Пятерка лучших раллийных машин в истории 

Среди немалого количества моделей машин, принимавшихучастие в раллийных заездах на протяжении периода своегопроизводства, имеются отдельные экземпляры, которые были лучшими в свое время.
«Рено-Альпин» А110 (с 1963 года). Её сборка осуществлялась из различных моделей «Рено», и она стремительно ворвалась в раллийный мир. Первые победы появились практически сразу после начала участия в различных раллийных мероприятиях в 1963 году. Но более серьезные успехи пришли несколько позже — машинам А110 удалось занять три первых места на ралли Монте-Карло 71 и одержать победу на проводимом в 1973 году первом мировом чемпионате по ралли. Среди ее положительных особенностей можно было назвать стильный внешний вид, привод на задние колеса, сравнительно небольшой вес и послушность. Но после того, как в развитии специальных моделей машин для ралли произошел резкий скачок, они уже не могли составлять конкуренцию для грандов. Несмотря на это, именно она стала отправной точкой для участия этих машин в раллийных заездах.
«Форд Эскорт» RS1600/RS1800 (конец 60-х — 1998 годы). При своем появлении эта машина представляла собой небольшой автомобиль для всей семьи, но именно ей впоследствии было суждено стать первой машиной модели, используемой для ралли. Первые гонки с ее участием прошли в конце 60-х, а уже в 70-х годах была одержана уверенная победа на марафоне Лондон-Мехико. Заявку на участие подавали более 100 команд, но расстояние в 23 тысячи километров смогли преодолеть только 23, четвертая часть из которых выехала именно на этом автомобиле. В 1979 году «Эскортом» с мотором в 1,8 литра была одержана перваяпобеда в мировом первенстве по ралли, а пару лет спустя пилот Ари Ватанен сумел выиграть сразу две гонки — ралли Акрополис и ралли Финляндии. В дальнейшем, машина получила славу одного из наиболее успешных автомобилей в истории ралли, и стала основой для создания многих других машин марки из США.
«Лянча Стратос» (1972-1974 годы). Этот автомобиль изначально создавался для участия в гоночных заездах. Поначалу машина подвергалась критике за свой угловатый внешний вид, созданный из стекловолокна, и два спойлера огромного размера. Но все это отошло на задний план после того, как были одержаны сразучетыре победы подряд на мировом первенстве, а также тритриумфальных выступления на чемпионате Европы. Машине удалось сильно повысить авторитет компании из Италии на трассах для гонок, но ей пришлось отступить в связи с возникновением автомобилей «группы Б», и сосредоточить свои усилия на производстве других машин.
«Ауди Кваттро» (с 1981 года). Этому автомобилю за яркую историю удалось превратиться в один из наиболее успешных за все время проведения раллийных заездов. Наличие мощного двигателя в 600 л.с. и турбонаддува делало эту машину практически ракетой на колесах, так как имеющееся у нее преимущество над конкурентами не получается описать словами. Именно на этом автомобиле Мишель Мутон удалось стать первой в мире женщиной, сумевшей выиграть мировое первенство по ралли. Несмотря на наличие слабого места в виде надежности, если эта машина достигала финишной черты, то делала это быстрее всех. На ней удалось выиграть два персональных титула в мировом чемпионате, и столько же в зачете производителей.
«Мицубиси Паджеро» (с 1983 года). Несмотря на то, что эта машина никогда не участвовала в мировом чемпионате поралли, она получила статус легендарной на гонках «Дакар». Настартовую линию главного раллийного события планеты машина выходила 26 раз, и 12 раз ей удавалось достичь финиша первой, куда входят и 7 побед с 2001 по 2007 годы. До успешных выступлений «Туарегов», в последнее время, именно эта модель задавала тон в раллийных гонках.
Итог. Указанные модели автомобилей принимали активное участие в различных раллийных мероприятиях, и сумели одержать немало громких побед, став основоположниками для других подобных машин.