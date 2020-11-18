Пятерка лучших раллийных машин в истории 

Среди немалого количества моделей машин, принимавшихучастие в раллийных заездах на протяжении периода своегопроизводства, имеются отдельные экземпляры, которые были лучшими в свое время.

«Рено-Альпин» А110 (с 1963 года). Её сборка осуществлялась из различных моделей « Её сборка осуществлялась из различных моделей « Рено », и она стремительно ворвалась в раллийный мир. Первые победы появились практически сразу после начала участия в различных раллийных мероприятиях в 1963 году. Но более серьезные успехи пришли несколько позже — машинам А110 удалось занять три первых места на ралли Монте-Карло 71 и одержать победу на проводимом в 1973 году первом мировом чемпионате по ралли. Среди ее положительных особенностей можно было назвать стильный внешний вид, привод на задние колеса, сравнительно небольшой вес и послушность. Но после того, как в развитии специальных моделей машин для ралли произошел резкий скачок, они уже не могли составлять конкуренцию для грандов. Несмотря на это, именно она стала отправной точкой для участия этих машин в раллийных заездах.

«Форд Эскорт» RS1600/RS1800 (конец 60-х — 1998 годы). При своем появлении эта При своем появлении эта машина представляла собой небольшой автомобиль для всей семьи, но именно ей впоследствии было суждено стать первой машиной модели, используемой для ралли. Первые гонки с ее участием прошли в конце 60-х, а уже в 70-х годах была одержана уверенная победа на марафоне Лондон-Мехико. Заявку на участие подавали более 100 команд, но расстояние в 23 тысячи километров смогли преодолеть только 23, четвертая часть из которых выехала именно на этом автомобиле. В 1979 году «Эскортом» с мотором в 1,8 литра была одержана перваяпобеда в мировом первенстве по ралли, а пару лет спустя пилот Ари Ватанен сумел выиграть сразу две гонки — ралли Акрополис и ралли Финляндии. В дальнейшем, машина получила славу одного из наиболее успешных автомобилей в истории ралли, и стала основой для создания многих других машин марки из США.

«Лянча Стратос» (1972-1974 годы). Этот автомобиль изначально создавался для участия в гоночных заездах. Поначалу машина подвергалась критике за свой угловатый внешний вид, созданный из стекловолокна, и два спойлера огромного размера. Но все это отошло на задний план после того, как были одержаны сразучетыре победы подряд на мировом первенстве, а также тритриумфальных выступления на чемпионате Европы. Машине удалось сильно повысить авторитет компании из Италии на трассах для гонок, но ей пришлось отступить в связи с возникновением автомобилей «группы Б», и сосредоточить свои усилия на производстве других машин.

«Ауди Кваттро» (с 1981 года). Этому автомобилю за яркую историю удалось превратиться в один из наиболее успешных за все время проведения раллийных заездов. Наличие мощного двигателя в 600 л.с. и турбонаддува делало эту машину практически ракетой на колесах, так как имеющееся у нее преимущество над конкурентами не получается описать словами. Именно на этом автомобиле Мишель Мутон удалось стать первой в мире женщиной, сумевшей выиграть мировое первенство по ралли. Несмотря на наличие слабого места в виде надежности, если эта машина достигала финишной черты, то делала это быстрее всех. На ней удалось выиграть два персональных титула в мировом чемпионате, и столько же в зачете производителей. Этому автомобилю за яркую историю удалось превратиться в один из наиболее успешных за все время проведения раллийных заездов. Наличие мощного двигателя в 600 л.с. и турбонаддува делало эту машину практически ракетой на колесах, так как имеющееся у нее преимущество над конкурентами не получается описать словами. Именно на этом автомобиле Мишель Мутон удалось стать первой в мире женщиной, сумевшей выиграть мировое первенство по ралли. Несмотря на наличие слабого места в виде надежности, если эта машина достигала финишной черты, то делала это быстрее всех. На ней удалось выиграть два персональных титула в мировом чемпионате, и столько же в зачете производителей.

«Мицубиси Паджеро» (с 1983 года). Несмотря на то, что эта машина никогда не участвовала в мировом чемпионате поралли, она получила статус легендарной на гонках «Дакар». Настартовую линию главного раллийного события планеты машина выходила 26 раз, и 12 раз ей удавалось достичь финиша первой, куда входят и 7 побед с 2001 по 2007 годы. До успешных выступлений «Туарегов», в последнее время, именно эта модель задавала тон в раллийных гонках.

Итог. Указанные модели автомобилей принимали активное участие в различных раллийных мероприятиях, и сумели одержать немало громких побед, став основоположниками для других подобных машин.