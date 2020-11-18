«Воскресший» ЗАЗ на Украине травят из-за российских деталей

У ЗАЗа могут возникнуть проблемы в связи со сборкой Renault Arkana. По мнению украинских журналистов, всему виной российские комплектующие в этих машинах.

ЗАЗ ранее заключил соглашение с Renault, согласно которому на запорожском предприятии будут разрабатывать легковые машины. Для этого завод провел модернизацию, что позволит выполнять полноценную работу в данном направлении. С сентября на фабрике осуществляется сборка «легковушек» Renault Arkana из деталей, созданных в России.

Это не понравилось отдельным украинским гражданам, которые принялись критиковать ЗАЗ за такую политику.