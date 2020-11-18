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В Киеве начали травлю «воскресшего» ЗАЗа из-за сборки Renault Arkana 

Car.ru 6 часов назад
«Воскресший» ЗАЗ на Украине травят из-за российских деталей
Фото: Car.ru
У ЗАЗа могут возникнуть проблемы в связи со сборкой Renault Arkana. По мнению украинских журналистов, всему виной российские комплектующие в этих машинах.
ЗАЗ ранее заключил соглашение с Renault, согласно которому на запорожском предприятии будут разрабатывать легковые машины. Для этого завод провел модернизацию, что позволит выполнять полноценную работу в данном направлении. С сентября на фабрике осуществляется сборка «легковушек» Renault Arkana из деталей, созданных в России.
Это не понравилось отдельным украинским гражданам, которые принялись критиковать ЗАЗ за такую политику.
Например, сотрудники газета «Экономическая правда» отметили, что на предприятии будут фактически изготавливать российские автомобили, обходя при этом ограничительные меры на импорт данных автомобилей. Якобы, утверждают журналисты, в новых средствах перемещения французское только одно наименование, потому как Renault Arkana сооружают на фабрике «АвтоВАЗа», а работа в Запорожье нужна лишь для обхода запрета на ввоз машин из РФ.
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Автоновости , ЗАЗ , Renault , Автоваз
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