На Кубани эвакуаторы заменили камерами 

Кубань стала первым регионом страны, где автомобили, припаркованные в неположенных местах, не будут эвакуировать. Однако это вовсе не значит, что автомобилисты теперь смогут оставлять «стальных коней», где им удобно, не обращая внимания на знаки и запреты. Дело в том, что в регионе на смену эвакуаторам пришли камеры фото— и видеофиксации.

В рамках реализации инициированного российским правительством национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Кубани отменили ранее практиковавшуюся эвакуацию машин. Автомобилисты региона около месяца назад обратили внимание на то, что машины не увозят на штрафные площадки за парковку в неположенных местах. Тем не менее последнее по-прежнему остаётся нарушением ПДД, а потому и наказывается штрафами, но теперь уведомления о них водители-нарушители получают по почте, то есть, им приходит так называемое «письмо счастья».

Как сообщают источники, количество нарушений, зафиксированных камерами, пришедшими на смену эвакуаторам, увеличилось. Полученные с оплаты штрафов средства направляются в бюджет Кубани и с января по сентябрь текущего года казна пополнилась на сумму около 16 миллионов рублей. Что касается эвакуаторов, то теперь данный спецтранспорт используется только для транспортировки попавших в аварию автомобилей или же изъятых у владельцев за езду за рулём в состоянии опьянения.