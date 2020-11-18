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Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris в России 

Motor.ru 1 час назад
Объявлены цены на лимитированную серию Hyundai Solaris
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai собрала ограниченную партию юбилейных Solaris, посвященную 10-летию завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Всего выпущено 4,5 тысячи экземпляров, цены варьируются от 911 тысяч до 1 041 000 рублей.
Юбилейная серия Solaris «10 лет» предлагается на базе комплектаций Active Plus и Comfort и доступна с моторами 1.4 и 1.6, шестиступенчатыми механической и автоматической коробками передач на выбор. Внешне особую версию можно отличить по эмблеме «10 лет» — она украшает кузов и салон автомобиля. Такой Solaris получил хромированную радиаторную решетку, 15-дюймовые легкосплавные диски, резиновые коврики и дорожный набор с логотипом спецсерии.
Доплата за цвет металлик/перламутр составляет шесть тысяч рублей.
В список стандартного оснащения Solaris «10 лет» входят фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, система помощи при старте на подъеме и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении, а также зеркала с электроприводом и обогревом.
На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», помимо Solaris, собирают Hyundai Creta, а также обновленные Kia Rio и Rio X. В настоящее время с конвейера сходят 200 тысяч автомобилей ежегодно. Предприятие работает круглосуточно пять дней в неделю по три смены, скорость конвейера составляет 990 автомобилей в день, а на сборку одного экземпляра уходит 15 часов. За 10 лет «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил более 2,1 миллиона машин.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Hyundai Creta , Hyundai Solaris , Kia Rio
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