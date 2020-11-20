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В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч 

РИА Новости и ещё 18 1 час назад
Дума думает: будут ли штрафовать за превышение на 1 км/ч?
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час.
Он отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе.

"Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — пояснил депутат.

Васильев подчеркнул, что чаще всего причиной ДТП становится именно превышение скорости. Отмена порога в 20 километров в час "полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах", уверен он.
По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.

"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — подытожил он.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до десяти километров в час.
Сейчас автомобилистов в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час.
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Автоновости , Александр Васильев , Владимир Колокольцев , Госдума , ГИБДД , АГН "Москва"
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