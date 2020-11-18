Кому положена двойная выплата по ОСАГО 

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд постановил, что пострадавшие в ДТП пассажиры должны получать двойную компенсацию по ОСАГО: от виновника аварии и невиновного водителя. Об этом сообщает «Газета.ру».

В суд обратилась компания «АСКО-Страхование» с жалобой на Центробанк . ЦБ предписал страховщику выплатить компенсацию А. П. Алексеевой, пострадавшей в ДТП. Компания указала, что женщина уже получила компенсацию от «Ингосстраха» , с которым у виновника аварии был договор ОСАГО.

Авария, о которой идет речь, произошла в июле 2019 года. Ее виновник — водитель грузовика «МАЗ» — проехал на красный сигнал светофора и врезался в <