Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

В Москве два водителя нарушили ПДД в 2020 году около 600 раз 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В Москве два водителя за год нарушили ПДД около 600 раз
Фото: Газета.Ru
Полицейские выявили в Москве двух водителей, которое с начала года около 600 раз нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.
Во время службы инспекторы ДПС на Дубнинской улице остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 44-летний москвич. При проверке документов было установлено, что в 2020 году мужчина 347 раз нарушил ПДД на общую сумму 384 тыс. руб. Административные штрафы автомобилист не оплачивал. Отмечается, что его машина была направлена на специализированную стоянку.
Также автоинспекторы установили еще одного нарушителя. Им оказался 37-летний владелец автомобиля Mercedes. В 2020 году он совершил 240 нарушений правил дорожного движения на общую сумму около 365 тыс. руб.
Уточняется, что в отношении водителя BMW составлено 50 административных протоколов, а владельца Mercedes — 90 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".
Видео дня. В РФ предложили ограничить скорость электросамокатов
Газета.Ru: последние новости
Новые дорожные знаки для самокатов появятся в России Новые дорожные знаки для самокатов появятся в России Российские АЗС проверят методом "тайного покупателя" Российские АЗС проверят методом "тайного покупателя" Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом
Комментарии
Автоновости , BMW , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение