В Москве два водителя за год нарушили ПДД около 600 раз

Полицейские выявили в Москве двух водителей, которое с начала года около 600 раз нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.

Во время службы инспекторы ДПС на Дубнинской улице остановили автомобиль BMW , за рулем которого находился 44-летний москвич. При проверке документов было установлено, что в 2020 году мужчина 347 раз нарушил ПДД на общую сумму 384 тыс. руб. Административные штрафы автомобилист не оплачивал. Отмечается, что его машина была направлена на специализированную стоянку.

Также автоинспекторы установили еще одного нарушителя. Им оказался 37-летний владелец автомобиля Mercedes. В 2020 году он совершил 240 нарушений правил дорожного движения на общую сумму около 365 тыс. руб.

Уточняется, что в отношении водителя BMW составлено 50 административных протоколов, а владельца Mercedes — 90 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".