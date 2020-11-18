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«Драйверскую» Lada Granta с «роботом» сняли с продажи 

Motor.ru 1 час назад
Lada Granta с «роботом» сняли с продажи
Фото: Motor
АвтоВАЗ снял с продажи Lada Granta Drive Active с роботизированной коробкой передач, оставив только версию с «механикой», выяснила «Российская газета». Оказалось, что такая «Гранта» не пользовалась популярностью.
«Драйверская» Granta отличается от стандартной по 28 пунктам, в числе которых более жесткая подвеска от Vesta Sport, спойлер на крышке багажника, аэродинамический обвес, кресла с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплёткой и красной строчкой, приборная панель с красной подсветкой. Двигатель стандартный: 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента.
Такая Granta появилась на рынке осенью прошлого года и на старте продаж за версию с роботизированной трансмиссией просили 654,9 тысячи рублей, а вариант с механикой стоил на 25 тысяч дешевле. В настоящее время на сайте Lada указана только стоимость версии с механической коробкой передач — 672,9 тысячи рублей.
Эта версия — не единственная, которой Granta лишилась в последнее время. Ранее АвтоВАЗ уже исключил из списка исполнение Luxe с 87-сильным 8-клапанным двигателем в паре с механикой и Luxe Prestige с мотором на 106 сил и такой же коробкой передач.
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Комментарии 1
Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз , "Российская газета"
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