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Продажи автомобилей Lada в Европе сократились на 87.4% в октябре 

Car.ru 53 минуты назад
Продажи Lada в Европе обвалились
Фото: Lada
Аналитики проследили за уровнем продаж на автомобильном рынке за прошлый месяц и сообщили, что в Европе сильно сократилась реализация автомобилей Lada.
В октябре дилерские центры в Европе сумели продать 340 автомобилей марки Lada. Если сравнить этот показатель с прошлым годом, можно заметить, что он упал на 87.4%.
Если же говорить о показателях за весь 2020 год, то в данный период на этом же рынке было реализовано всего 1 851 автомобиль производителя АвтоВАЗ. Падение тоже существенное — в сравнении с прошлым годом уровень снизился на 56.5%. Эксперты сделали вывод, что снижение реализации марки Lada наблюдается уже 10 месяц подряд.
Напомним, что в прошлом году АвтоВАЗ принял решение о прекращении поставок транспортных средств на рынок Европы. Основная причина этого заключается в том, что местные власти начали ужесточать требования по выбросам. Однако, сейчас руководство сообщает, что у них в планах есть совместный проект глобальной модели, которую можно будет вернуть на рынок.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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