Продажи Lada в Европе обвалились

Аналитики проследили за уровнем продаж на автомобильном рынке за прошлый месяц и сообщили, что в Европе сильно сократилась реализация автомобилей Lada

В октябре дилерские центры в Европе сумели продать 340 автомобилей марки Lada. Если сравнить этот показатель с прошлым годом, можно заметить, что он упал на 87.4%.

Если же говорить о показателях за весь 2020 год, то в данный период на этом же рынке было реализовано всего 1 851 автомобиль производителя АвтоВАЗ . Падение тоже существенное — в сравнении с прошлым годом уровень снизился на 56.5%. Эксперты сделали вывод, что снижение реализации марки Lada наблюдается уже 10 месяц подряд.

Напомним, что в прошлом году АвтоВАЗ принял решение о прекращении поставок транспортных средств на рынок Европы. Основная причина этого заключается в том, что местные власти начали ужесточать требования по выбросам. Однако, сейчас руководство сообщает, что у них в планах есть совместный проект глобальной модели, которую можно будет вернуть на рынок.