Kia показала обновленный Sportage для Китая

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA на мотор-шоу в Гуанчжоу привезла обновлённый кроссовер Sportage 2021 модельного года, который будет доступен только на рынке Китая.
Бюджетная вариация KIA Sportage, созданного на «тележке» кроссовера третьего поколения, ранее бывшего доступным на российском рынке, предназначена исключительно для продаж в Поднебесной. Авто пережило рестайлинг и именно эту обновлённую вариацию производитель представит на автосалоне в Гуанчжоу.
Известно, что обновлённый KIA Sportage получил иную, более массивную решётку радиатора, передние фары другого дизайна и переработанные бамперы. Задние фонари у новинки вертикальные, корма внешне имеет немало схожих черт с таковой у модели Sorento. Кроме того, кроссовер прибавил в длину 4 см (до 4,5 м). Рестайлинговый KIA Sportage получил виртуальную «приборку» с 10,25-дюймовым дисплеем и современную мультимедиа. Что касается моторной гаммы, то кросс будет доступен с двумя вариантами двигателя. Первый — атмосферный агрегат объёмом 2 литра, генерирующий 161 л.с, работающий в паре с АКПП или шестидиапазонной «механикой». Второй — 1,4-литровый турбомотор, выдающий 140 «лошадей», сопряжённый с семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод доступен как передний, так и полный.