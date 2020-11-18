Kia показала обновленный Sportage для Китая

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA на мотор-шоу в Гуанчжоу привезла обновлённый кроссовер Sportage 2021 модельного года, который будет доступен только на рынке Китая.

Бюджетная вариация KIA Sportage , созданного на «тележке» кроссовера третьего поколения, ранее бывшего доступным на российском рынке, предназначена исключительно для продаж в Поднебесной. Авто пережило рестайлинг и именно эту обновлённую вариацию производитель представит на автосалоне в Гуанчжоу.

Известно, что обновлённый KIA Sportage получил иную, более массивную решётку радиатора, передние фары другого дизайна и переработанные бамперы. Задние фонари у новинки вертикальные, корма внешне имеет немало схожих черт с таковой у модели Sorento. Кроме того, кроссовер прибавил в длину 4 см (до 4,5 м). Рестайлинговый KIA Sportage получил виртуальную «приборку» с 10,25-дюймовым дисплеем и современную мультимедиа. Что касается моторной гаммы, то кросс будет доступен с двумя вариантами двигателя. Первый — атмосферный агрегат объёмом 2 литра, генерирующий 161 л.с, работающий в паре с АКПП или шестидиапазонной «механикой». Второй — 1,4-литровый турбомотор, выдающий 140 «лошадей», сопряжённый с семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод доступен как передний, так и полный.