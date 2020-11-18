Воробьев назвал важные дорожные проекты Подмосковья 

В Московском регионе реализованы важные инфраструктурные дорожные проекты, которые сделали жизнь граждан лучше, заявил губернатор Андрей Воробьев . Его цитирует РИАМО в среду, 18 ноября.

«Мы построили порядка 35 путепроводов, вылетные магистрали, Ярославку заканчиваем, и МЦД, и ЦКАД. Все это гиперважные вещи, которые влияют на развитие нашей экономики», — сказал Воробьев.

Эти перемены заметили и оценили местные жители, добавил он. По его словам, власти региона постоянно занимаются улучшением дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в среду Воробьев анонсировал запуск с января универсальной транспортной карты, которая будет действовать в Москве и области. Планируется, что единая карта будет действовать на любом виде общественного транспорта.