Hyundai хоят засудить за горящие электрокары Kona

На компанию Hyundai Motor подали иск из-за постоянных возгораний электрокаров. Специалисты сообщают, что причина кроется в некачественных батареях LG.

На территории Южной Кореи около 200 человек в этом месяце подали коллективный иск на марку Hyundai. Все они требуют компенсацию за тот ущерб, который был нанесен при возникновении пожара в электромобилях.

Из-за одного инцидента, который произошел в Сеуле, почти 20 жителей были вынуждены оставить свой дом. С самого начала каждый истец требовал с компании по 7 000 долларов, но сумма была увеличена по мере того, как рассматривалось дело.

Заявители требуют, чтобы автопроизводитель провел замену аккумуляторных батарей, которые являются самым дорогим элементом в электрокаре. Хотя компания в своем отзыве указала только на обновление программного обеспечения.

Серия пожаров электрокаров коснулась многих производителей. Например, GM из-за 5 случаев открыл отзывную кампанию на 68 677 электромобилей. Hyundai отзывает по всему миру свыше 74 000 экземпляров модели Kona.