Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

На Hyundai подали коллективный иск из-за возгораний электрокаров Kona 

Car.ru 4 часа назад
Hyundai хоят засудить за горящие электрокары Kona
Фото: Car.ru
На компанию Hyundai Motor подали иск из-за постоянных возгораний электрокаров. Специалисты сообщают, что причина кроется в некачественных батареях LG.
На территории Южной Кореи около 200 человек в этом месяце подали коллективный иск на марку Hyundai. Все они требуют компенсацию за тот ущерб, который был нанесен при возникновении пожара в электромобилях.
Из-за одного инцидента, который произошел в Сеуле, почти 20 жителей были вынуждены оставить свой дом. С самого начала каждый истец требовал с компании по 7 000 долларов, но сумма была увеличена по мере того, как рассматривалось дело.
Заявители требуют, чтобы автопроизводитель провел замену аккумуляторных батарей, которые являются самым дорогим элементом в электрокаре. Хотя компания в своем отзыве указала только на обновление программного обеспечения.
Серия пожаров электрокаров коснулась многих производителей. Например, GM из-за 5 случаев открыл отзывную кампанию на 68 677 электромобилей. Hyundai отзывает по всему миру свыше 74 000 экземпляров модели Kona.
Видео дня. В РФ предложили ограничить скорость электросамокатов
Car.ru: последние новости
Названа цена новой модели Peugeot российской сборки Названа цена новой модели Peugeot российской сборки В Киеве начали травлю «воскресшего» ЗАЗа из-за сборки Renault Arkana В Киеве начали травлю «воскресшего» ЗАЗа из-за сборки Renault Arkana Седан Honda Civic сменил поколение, но продаваться пока не будет Седан Honda Civic сменил поколение, но продаваться пока не будет
Комментарии
Автоновости , Hyundai
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение