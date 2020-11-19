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Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero
Фото: Dacia
Renault Group готовит новую модель: семиместный кроссовер на базе Sandero, который будет выпускаться под маркой Dacia, сообщает издание Largus.fr. Кодовое название проекта — RJI.
В основу новинки ляжет платформа CMF-B, на которой базируется Sandero и Logan третьего поколения, представленные в сентябре этого года. Длина кроссовера составит примерно 4,5 метра против четырех метров у «Сандеро», по этому параметру он превзойдет даже Duster (4,3 метра). В гамму двигателей войдут бензиновые агрегаты 1.0 TCe (100 и 120 лошадиных сил) и 1.3 TCe (140 и 160 сил), причем последний получит электрическую надстройку в виде 12-вольтного стартер-генератора.
Не исключается и появление подзаряжаемого гибрида c установкой на базе 90-сильного бензинового мотора 1.6 и 40-сильного электродвигателя, позаимствованной у Renault Clio. Однако в целях экономии кроссоверу не достанется система рекуперативного торможения.
Ожидается, что модель представят летом 2021 года, а на конвейер она встанет осенью. Производство наладят на заводе Dacia в Румынии, где уже собирают семейство Logan, Sandero, Duster и Dokker. Последний, в свою очередь, снимут с продажи и преемника у него не будет.
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Автоновости , Renault , Renault Clio , Dacia
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