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Названа цена новой модели Peugeot российской сборки 

Car.ru 1 час назад
Названа цена новой модели Peugeot российской сборки
Фото: Peugeot
В конце текущего месяца на калужском заводе «ПСМА Рус» стартует сборка фургона Partner второй генерации от французской автомобилестроительной компании Peugeot. Цены на «каблучок» российской сборки уже озвучены.
Для заказа первой стала доступна длиннобазная вариация фургона Peugeot Partner российской сборки с длиной кузова 4,62 м. На эту версию дилеры уже принимают заказы, а вот короткобазный «каблучок» (4,38) будет поставлен на конвейер только в конце зимы следующего года и, вероятно, ближе к этому времени откроются предзаказы. Новинка под капотом будет предложена со 155-сильным бензиновым двигателем 1.6 VTi и дизельным 90-сильным агрегатом 1.6 HDi, работающими в паре с пятидиапазонной «механикой». Авто с первым вариантом мотора при покупке обойдётся минимум в 1,19 млн руб., со вторым — от 1,25 млн руб.
Что касается оснащения Peugeot Partner, то уже в базовой вариации фургон получает «ЭРА-ГЛОНАСС», центральный замок с ДУ, систему стабилизации ESP, подушку безопасности, светодиодные дневные ходовые огни. В качестве опции идёт покрытие дверей, стен и пола ламинированной фанерой, что обеспечит лучшую шумоизоляцию, а также «противотуманки» с функцией подсветки поворотников. За дополнительную плату покупатели Peugeot Partner могут установить кондиционер, бортовой компьютер или фирменную аудиосистему Peugeot Connect Sound.
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Автоновости , Peugeot , Peugeot Partner
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