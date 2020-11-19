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Ford готовит внедорожный багги на базе Bronco 

Motor.ru 2 часа назад
Ford готовит внедорожный багги на базе Bronco
Фото: © Ford
В ближайшее время откроет двери популярное тюнинг-шоу SEMA. Однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие впервые пройдёт в онлайн-формате. Для выставки компания Ford подготовила несколько интересных новинок, одной из которых станет внедорожный «багги» на базе Bronco нового поколения.
Для двух виртуального шоу SEMA360 американский производитель впервые подготовил отдельную конференцию, получившую название Ford Auto Nights SEMA Show Special. Главной новинкой марки станет двухдверный внедорожный «багги» Ford Bronco Badlands Sasquatch 2-Door Concept& Компания позиционирует модификацию как идеальный компактный вездеход выходного дня.
«Багги» подойдёт как для спокойной поездки на природу, так и для преодоления экстремального бездорожья. Сменные панели автомобиля выполнены из ударопрочных материалов и элементов, напечатанных из титана. Кроме того, модифицированный Bronco оснащён съёмными дверьми с вырезами для быстрой высадки и посадки, дополнительным каркасом безопасности и огромными внедорожными покрышками.
Другой новинкой в рамках шоу станет полностью электрический Mustang Mach-E 1400, оснащенный силовой установкой, включающей семь электромоторов, суммарная отдача которых составляет 1400 лошадиных сил. До «сотни» гоночный электрокар может разгоняться за 3,5 секунды. Также Ford представит гибридный F-150 и экстремальную версию пикапа Ranger XLT с набором эксклюзивных аксессуаров.
В начале ноября компания Toyota представила модифицированную версию пикапа Tacoma под названием Overland-Ready. Доработанную версию автомобиля японские инженеры построили в единственном экземпляре для демонстрации на тюнинг-шоу SEMA.
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Автоновости , Ford Bronco , Toyota , Ford
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