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Стало известно, когда в России появится электрокроссовер Volvo 

Motor.ru 3 часа назад
Объявлен срок появления в России «зеленой» модели Volvo
Фото: © Volvo
Компания Volvo готовится вывести на российский рынок свой первый полностью электрический автомобиль — XC40 Recharge P8 AWD. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки, «зеленая» модель появится в России в четвертом квартале 2021 года.
Представленный в октябре прошлого года XC40 Recharge P8 представляет собой «батарейную» версию кроссовера XC40 и базируется на платформе CMA, также лежащей в основе Polestar 2. От фастбэка XC40 Recharge досталась и силовая установка: он состоит из двух электродвигателей, выдающих в сумме 408 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента.
С места до первой «сотни» электрокар разгоняется за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 180 километров в час.
XC40 Recharge P8 оснащается аккумуляторной батареей емкостью 78 киловатт-часов, обеспечивающей запас хода до 400 километров по циклу WLTP. С помощью экспресс-терминала запас энергии можно пополнить на 80 процентов за 40 минут.
Внешне кроссовер почти полностью копирует топливную модификацию: отличия ограничиваются заглушкой на месте решетки радиатора и слегка измененными бамперами. Также электроверсия проигрывает по объему багажника — он составляет 413 литров, что на 47 литров меньше, чем у стандартного XC40. Под капотом у кроссовера имеется дополнительный 31-литровый отсек.
XC40 Recharge P8 вышел на европейский рынок в январе нынешнего года. На сегодняшний день его стоимость в Германии стартует с 60 437 евро (5,5 миллиона рублей), во Франции — с 59 940 евро (5,4 миллиона рублей), а в Великобритании — с 59 985 фунтов стерлингов (6 миллионов рублей).
На сегодняшний день в России доступен топливный вариант XC40, стоимость которого варьируется от 2 450 000 до 3 350 000 рублей. Кроссовер предлагается с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 150 до 247 лошадиных сил, работающими в паре с автоматом и передним либо полным приводом.
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Автоновости , Volvo
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