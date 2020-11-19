Названо самое частое нарушение ПДД в Москве 

Все новости на карте

Самым частым нарушением правил дорожного движения (ПДД) в Москве названо превышение скорости. Такие данные приводит столичный департамент транспорта, передает «Российская газета» в четверг, 19 ноября.

Уточняется, что доля превышений скорости составляет 58 процентов. На второй позиции в рейтинге оказалось нарушение требований разметки (25 процентов), на третьей строчке — выезд на выделенные полосы (6 процентов).

В списке также значатся несоблюдение требований дорожных знаков (5 процентов) и неправильный проезд перекрестков (2 процента).