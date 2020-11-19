Тысячи люксовых авто оказались на спецстоянках в Москве 

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Более 40 тысяч люксовых автомобилей за год оказались на московских спецстоянках. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своем Telegram -канале.

Среди наиболее распространенных причин нарушений в ведомстве назвали парковку на местах для инвалидов, тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками.

Чаще всего правила нарушают водители автомобилей Toyota (8,5 тысячи раз), столько же нарушений среди Mercedes-Benz . На третьем месте — BMW (7,6 тысячи раз). Четвертую позицию заняли автомобили марки Lexus (2,1 тысячи раз). Замыкает пятерку марка Porsсhe (более тысячи раз).