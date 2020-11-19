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Тысячи люксовых авто оказались на спецстоянках в Москве 

Мослента и ещё 4 6 часов назад
Тысячи люксовых авто оказались на спецстоянках в Москве
Фото: РИА Новости
Более 40 тысяч люксовых автомобилей за год оказались на московских спецстоянках. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.
Среди наиболее распространенных причин нарушений в ведомстве назвали парковку на местах для инвалидов, тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками.
Чаще всего правила нарушают водители автомобилей Toyota (8,5 тысячи раз), столько же нарушений среди Mercedes-Benz. На третьем месте — BMW (7,6 тысячи раз). Четвертую позицию заняли автомобили марки Lexus (2,1 тысячи раз). Замыкает пятерку марка Porsсhe (более тысячи раз).
В сентябре Дептранс Москвы назвал марки машин, чаще всего нарушающих правила парковки. Среди лидеров-нарушителей оказались владельцы Mercedes-Benz, следом шли водители автомобилей BMW и Porsche.
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Автоновости , BMW , Lexus , Toyota , Porsche , Mercedes-Benz
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