На автомобили ГИБДД поставят необычные камеры

Автомобили ГИБДД оснастят новейшими камерами, которые будут расположены в мигалках спецтранспорта. Об этом сообщают "Известия"

Новые устройства уже полностью готовы к эксплуатации и в ближайшее время их протестируют на отечественных дорогах. Конструкция новых комплексов позволяет их установить на любые автомобили, имеющиеся в распоряжении ГИБДД, начиная с отечественных " ВАЗов ", заканчивая японскими Toyota Camry.

Камеры предназначены для фиксации дорожной обстановки вокруг автомобиля, как во время движения, так и на парковке.

Изображение будет передаваться на специальный планшет, который находится внутри машины, откуда в дальнейшем его транслируют в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Основное предназначение комплексов — фиксация нарушений скоростного режима, правил парковки и стоянки, а также поиск угнанных автомобилей. В дальнейшем функционал камер можно будет расширить.