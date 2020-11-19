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На автомобили ГИБДД поставят необычные камеры фиксации нарушений 

РИА Новости Крым 1 час назад
На автомобили ГИБДД поставят необычные камеры
Фото: РИА Новости
Автомобили ГИБДД оснастят новейшими камерами, которые будут расположены в мигалках спецтранспорта. Об этом сообщают "Известия".
Новые устройства уже полностью готовы к эксплуатации и в ближайшее время их протестируют на отечественных дорогах. Конструкция новых комплексов позволяет их установить на любые автомобили, имеющиеся в распоряжении ГИБДД, начиная с отечественных "ВАЗов", заканчивая японскими Toyota Camry.
Камеры предназначены для фиксации дорожной обстановки вокруг автомобиля, как во время движения, так и на парковке.
Изображение будет передаваться на специальный планшет, который находится внутри машины, откуда в дальнейшем его транслируют в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Основное предназначение комплексов — фиксация нарушений скоростного режима, правил парковки и стоянки, а также поиск угнанных автомобилей. В дальнейшем функционал камер можно будет расширить.
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Автоновости , Lada , Toyota , Toyota Camry , ГИБДД
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