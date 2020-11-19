Ford представил электрическую версию Transit 

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Как сообщается, старт продаж нового электрокара назначен на 2021 год в Америке и весну 2022-го в Европе.

Отмечается, что компания планирует выпускать e-Transit в 8 модификациях с тремя вариантами высоты и длины.

Уточняется, что новый автомобиль будет иметь автономный ход в 203 км для модификации с низкой крыше, а также 187 км со средней и 174 — с высокой.

Что касается европейского рынка, тут запас хода в 350 км, однако цифра не является окончательным вариантом.

В Соединенных Штатов авто будет стоить не менее 45 тыс. долларов, цена для Европы пока неизвестна.