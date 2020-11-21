Как правильно сэкономить на ОСАГО

Каждый автовладелец в России обязан оформить обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на свой транспорт. Зачастую это оказывается очень дорогим «удовольствием». Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин объяснил, как выбрать наиболее выгодные условия и не «разориться» на приобретении ОСАГО.

По его словам, страховые компании могут сами устанавливать базовый тариф, поэтому стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии сильно различается, иногда даже в разы. Бредихин посоветовал обратить внимание на различные страховые фирмы и узнать подробности об их тарифах.