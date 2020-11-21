Как правильно сэкономить на ОСАГО

Каждый автовладелец в России обязан оформить обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на свой транспорт. Зачастую это оказывается очень дорогим «удовольствием». Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин объяснил, как выбрать наиболее выгодные условия и не «разориться» на приобретении ОСАГО.
По его словам, страховые компании могут сами устанавливать базовый тариф, поэтому стоимость полиса при одинаковом страховом покрытии сильно различается, иногда даже в разы. Бредихин посоветовал обратить внимание на различные страховые фирмы и узнать подробности об их тарифах.
Однако эксперт предупредил и о «подводных камнях»: компании устанавливают собственные коэффициенты при определении тарифа. «Такие коэффициенты могут учитывать возраст автомобиля, количество нарушений ПДД и т.п. В связи с этим самостоятельно рассчитать цену полиса ОСАГО страхователям будет затруднительно», — рассказал он агентству «Прайм».
Ранее «Профиль» писал, что с 1 ноября по всей стране начнет работать мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно позволит оформить извещение о ДТП в электронном виде. Кроме того, с начала месяца россияне могут оформить паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде, при этом те, у кого уже есть бумажный документ, не обязаны его менять.