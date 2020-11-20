Российским водителям грозят новые проверки 

В России сотрудники ГИБДД получат специальные приборы, которые позволят выявить употребление водителем алкоголя или наркотиков за 15 секунд, заявил начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников . По его словам, после процедуры при необходимости автомобилистов будут отправлять на медицинское освидетельствование, сообщает РИА Новости.

Речь идет о средствах индикации, которые, например, улавливают содержание запрещенных веществ в выдыхаемом воздухе, часть в слюне водителя. Если результат окажется положительным, автоинспектор сможет отстранить потенциального нарушителя от управления автомобилем и направить его на медицинское освидетельствование.

«Это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков — прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены», — отметил Черников.

Отличительная особенность приборов в том, что результаты экспресс-теста они выдают всего за 15 секунд. По словам начальника ГУОБДД, ранее уже были презентованы два устройства, способные определять наличие запрещенных веществ в слюне.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях описан процесс конфискации авто у собственника, который передал машину водителю, уличенному в нетрезвой езде. Получается, что в результате ответственность за серьезное нарушение правил дорожного движения будут нести два человека: непосредственно пьяный водитель, управлявший автомобилем по доверенности, и хозяин авто. При этом планируется, что россиян будут лишать автомобилей только после повторного нарушения в течение года, а водителя в этом случае будут судить согласно положениям уголовного кодекса. Эксперты назвали нововведение «необходимым», поскольку действующее наказание за проступки в виде исправительных работ показывает свою неэффективность в вопросе профилактики правонарушений указанной категории. Так, в прошлом году около 100 россиян были пойманы за рулем в нетрезвом виде более 5 раз.