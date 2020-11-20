Российским водителям грозят новые проверки 

В России сотрудники ГИБДД получат специальные приборы, которые позволят выявить употребление водителем алкоголя или наркотиков за 15 секунд, заявил начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. По его словам, после процедуры при необходимости автомобилистов будут отправлять на медицинское освидетельствование, сообщает РИА Новости.
Речь идет о средствах индикации, которые, например, улавливают содержание запрещенных веществ в выдыхаемом воздухе, часть в слюне водителя. Если результат окажется положительным, автоинспектор сможет отстранить потенциального нарушителя от управления автомобилем и направить его на медицинское освидетельствование.
«Это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков — прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены», — отметил Черников.
Отличительная особенность приборов в том, что результаты экспресс-теста они выдают всего за 15 секунд. По словам начальника ГУОБДД, ранее уже были презентованы два устройства, способные определять наличие запрещенных веществ в слюне.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях описан процесс конфискации авто у собственника, который передал машину водителю, уличенному в нетрезвой езде. Получается, что в результате ответственность за серьезное нарушение правил дорожного движения будут нести два человека: непосредственно пьяный водитель, управлявший автомобилем по доверенности, и хозяин авто. При этом планируется, что россиян будут лишать автомобилей только после повторного нарушения в течение года, а водителя в этом случае будут судить согласно положениям уголовного кодекса. Эксперты назвали нововведение «необходимым», поскольку действующее наказание за проступки в виде исправительных работ показывает свою неэффективность в вопросе профилактики правонарушений указанной категории. Так, в прошлом году около 100 россиян были пойманы за рулем в нетрезвом виде более 5 раз.