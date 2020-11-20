Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Культовый Toyota Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик 

Motor.ru 54 минуты назад
Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик
Фото: Motor
Южноафриканская фирма SVI представила новый бронированный пикап Max 3, построенный на базе популярного Toyota Land Cruiser 79. Несмотря на использование культовой модели, от донора в броневике осталась только силовая установка.
Кузов модифицированного Max 3 выполнен по всем стандартам бронированных спецавтомобилей. Экстерьер пикапа состоит из плоских металлических панелей, которые объединяет спереди массивная радиаторная решетка с защитными элементами бампера. Кроме того, бронеавтомобиль оборудован защищенной передней оптикой, дополнительной светодиодной лентой на крыше, а также классическими бойницами и задними дверьми, которые открываются против хода машины.
Несмотря на то что модификация построена на базе шасси Toyota Land Cruiser 79, компания предлагает три варианта комплектации автомобиля на выбор: с однорядной или двухрядной кабинами, а также пикап-универсал с расширенным кузовом для размещения 8 человек. Кроме того, заказать броневик можно как с левым, так и с правым рулем.
Motor
Бронепикап защищен по классу B6. Такая броня способна выдержать попадание пуль калибра 7.62 миллиметра, выпущенных из автомата Калашникова. При необходимости, инженеры могут оснастить автомобиль бронезащитой класса В7. Однако подобными машинами в Южной Африке могут пользоваться только охранные агенства, военные или спецслужбы.
Единственное, что осталось в модифицированном броневике без изменений — это силовая установка. Max 3 предлагается с четырехлитровым бензиновым двигателем мощностью 228 лошадиных сил, а также с дизельными моторами объёмом 4,2 и 4,5-литра, отдача которых составляет 170 и 200 лошадиных сил соответственно.
Стоимость базового Toyota Land Cruiser 79 на Южно-африканском рынке начинается от 40 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). Приобрести модифицированный броневик, построенный по индивидуальному заказу можно минимум за 103 000 долларов (примерно 7,8 миллиона рублей по текущему курсу).
В середине ноября компания Toyota объявила о начале продаж на российском рынке топовой версии Land Cruiser Prado Black Onyx. Специальное издание, оборудованное эксклюзивными деталями экстерьера, новой мультимедийной системой, а также расширенным зимним пакетом и уникальным противоугонным комплексом можно приобрести от 4 696 000 рублей.
Источник: motor1.com
Видео дня. Недолив топлива на АЗС: новые правила и штрафы
Motor.ru: последние новости
Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero Peugeot Partner российской сборки: объявлены цены Peugeot Partner российской сборки: объявлены цены Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с V10 Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с V10
Комментарии
Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение