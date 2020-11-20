Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик

Южноафриканская фирма SVI представила новый бронированный пикап Max 3, построенный на базе популярного Toyota Land Cruiser 79. Несмотря на использование культовой модели, от донора в броневике осталась только силовая установка.

Кузов модифицированного Max 3 выполнен по всем стандартам бронированных спецавтомобилей. Экстерьер пикапа состоит из плоских металлических панелей, которые объединяет спереди массивная радиаторная решетка с защитными элементами бампера. Кроме того, бронеавтомобиль оборудован защищенной передней оптикой, дополнительной светодиодной лентой на крыше, а также классическими бойницами и задними дверьми, которые открываются против хода машины.

Несмотря на то что модификация построена на базе шасси Toyota Land Cruiser 79, компания предлагает три варианта комплектации автомобиля на выбор: с однорядной или двухрядной кабинами, а также пикап-универсал с расширенным кузовом для размещения 8 человек. Кроме того, заказать броневик можно как с левым, так и с правым рулем.

Motor

Бронепикап защищен по классу B6. Такая броня способна выдержать попадание пуль калибра 7.62 миллиметра, выпущенных из автомата Калашникова. При необходимости, инженеры могут оснастить автомобиль бронезащитой класса В7. Однако подобными машинами в Южной Африке могут пользоваться только охранные агенства, военные или спецслужбы.

Единственное, что осталось в модифицированном броневике без изменений — это силовая установка. Max 3 предлагается с четырехлитровым бензиновым двигателем мощностью 228 лошадиных сил, а также с дизельными моторами объёмом 4,2 и 4,5-литра, отдача которых составляет 170 и 200 лошадиных сил соответственно.

Стоимость базового Toyota Land Cruiser 79 на Южно-африканском рынке начинается от 40 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу). Приобрести модифицированный броневик, построенный по индивидуальному заказу можно минимум за 103 000 долларов (примерно 7,8 миллиона рублей по текущему курсу).