Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶

АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva 

Motor.ru 2 часа назад
АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva
Фото: © vk.com/avtovaznewsspb
На дочернем предприятии АвтоВАЗа «Лада Запад Тольятти» изготовлен первый опытный образец обновленной Lada Niva, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники.
По данным сообщества, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRay и Granta. По этой же схеме изменится и Lada Largus, который в настоящее время проходит дорожные испытания.
О сроках начала полноценного производства рестайлинговой Lada Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.
Актуальная Lada Niva Lada.ru Niva — собственная разработка «АвтоВАЗа», которая с 2002 года выпускалась на совместном предприятии GM-Avtovaz в Тольятти и продавалась под брендом Chevrolet. В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» и General Motors заключили сделку о консолидации своего совместного предприятия — оно перешло под 100-процентный контроль российской стороны.
В июле прошлого года «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству Niva, но уже с эмблемой Lada. На сегодняшний день внедорожник, оснащенный 1,7-литровым мотором мощностью 80 лошадиных сил, стоит от 738 тысяч рублей. С начала 2020 года в России было продано 8822 экземпляра Lada Niva.
Видео дня. Недолив топлива на АЗС: новые правила и штрафы
Motor.ru: последние новости
Раскрыт дизайн электрического внедорожника GMC Hummer Раскрыт дизайн электрического внедорожника GMC Hummer Культовый Toyota Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик Культовый Toyota Land Cruiser превратили в пуленепробиваемый броневик Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero Renault выпустит семиместный кроссовер на базе Sandero
Комментарии 1
Автоновости , Lada Largus , Chevrolet , Lada , General Motors , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение