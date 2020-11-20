АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva 

На дочернем предприятии АвтоВАЗа «Лада Запад Тольятти» изготовлен первый опытный образец обновленной Lada Niva, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники.

По данным сообщества, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRay и Granta. По этой же схеме изменится и Lada Largus , который в настоящее время проходит дорожные испытания.

О сроках начала полноценного производства рестайлинговой Lada Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.

Актуальная Lada Niva Lada.ru Niva — собственная разработка «АвтоВАЗа», которая с 2002 года выпускалась на совместном предприятии GM-Avtovaz в Тольятти и продавалась под брендом Chevrolet . В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» и General Motors заключили сделку о консолидации своего совместного предприятия — оно перешло под 100-процентный контроль российской стороны.