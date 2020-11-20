Электрический внедорожник GMC Hummer показали живьем

В ходе онлайн-конференции General Motors был продемонстрирован макет электрического внедорожника GMC Hummer — это первое появление новинки живьем. Дизайн внедорожника практически в точности копирует облик пикапа, представленного в сентябре этого года, разница лишь в форме задней части кузова.

Ожидается, что пикап и внедорожник будут идентичны и в техническом плане. В основе обоих электромобилей лежит модульная архитектура с независимой подвеской всех колес и батарей Ultium, которая питает трехмоторную установку e4WD с приводами Ultium Drive. Самая мощная ее версия выдает 1014 лошадиных сил с заявленным крутящим моментом на колесах 15 590 Нм.

Известно, что топовый пикап может разгоняться с 0 до 60 миль в час (97 километров в час) примерно за три секунды и проезжать на одной зарядке более 560 километров. Скорее всего, динамические характеристики и запас хода внедорожника будут схожими.

General Motors / Пикап GMC Hummer

Пикап Hummer EV Edition 1 встанет на конвейер завода в Детройте Factory осенью 2021 года и будет стоить 112 595 долларов (8,7 миллиона рублей) — первая партия уже забронирована на год вперед. В течение следующих нескольких лет на рынке появятся и более доступные варианты.