Россияне массово скупают машино-места

В России на 40% возрос спрос на машино-места на стоянкахи парковке, еще на 18% на гаражи. Об этом свидетельствуют материалы доклада исследователей рынка недвижимости из «Авито».

Население РФ ищет новые объекты для вложения денег на фонеуменьшения ставок по вкладам и падения курса рубля. Ныне средняя стоимость гаража в государстве составляет 250 тысяч рублей, дороже стоят все более востребованные у граждан места на автостоянках, почти 600 тысяч рублей. Их специалисты считают полноформатными объектами недвижимости, на что имеется полное основание: в 2017 году обрел силу соответственный закон. Благодаря этому, можно оформить машино-место в личную собственность, совершая сделки.

В целом, в стране спрос на покупку машино-мест вырос на 40%, а вСевастополе в 2,5 раза. Увеличился и ценник на эти объекты: на 3%, а в Ростове, если брать в расчет города, то на 31%. Зафиксировано увеличение стоимости и в прочих мегаполисах, например, в Самаре — более, чем на 30%.

Недавно власти Москвы выставили на торги почти семь десятковмашино-мест в Теплом Стане, вскоре та же участь коснется больше 280 лотов, всех их предложат потенциальным владельцам до завершения текущего года поэтапно. Данные объекты находятся в панельном помещении, где имеются все коммуникации и лифты для перевозки людей. Места чиновники намерены реализовать, не объявляя цену, ее предложат покупатели в процессе онлайн-аукциона.

Кроме того, в Подольске власти сумели обустроить парковочныекарманы на четыре десятка машино-мест на двух улицах города вмикрорайоне Климовск. В ходе выполнения работ подрядная организация привела в порядок тротуар возле ближайшего дома.