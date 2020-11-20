За превышение скорости на 1 км/ч предложили наказывать

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Потенциальное нововведение, по его мнению, способно изменить ситуацию с безопасностью на дорогах.

Васильев подчеркнул, что в России «очень важно ловить лихачей». Но самое главное, по его словам, понимать, что любой водитель, нарушивший скоростной режим на 1 км/ч, уже является нарушителем ПДД.

«Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — отметил парламентарий.

Депутат призвал отменить «дельту 20 км/ч» и ввести наказание за незначительное превышение скорости. По его мнению, автомобилисты, каждый день разгоняющиеся сверх установленных ограничений, являются самыми злостными нарушителями.

«Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя», — резюмировал Васильев.