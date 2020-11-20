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В России предложили наказывать за превышение скорости на 1 км/ч 

Павел Тиунов 1 час назад
За превышение скорости на 1 км/ч предложили наказывать
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Александр Васильев предложил ввести наказание для российских автолюбителей за превышение скорости на 1 км/ч, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Потенциальное нововведение, по его мнению, способно изменить ситуацию с безопасностью на дорогах.
Васильев подчеркнул, что в России «очень важно ловить лихачей». Но самое главное, по его словам, понимать, что любой водитель, нарушивший скоростной режим на 1 км/ч, уже является нарушителем ПДД.

«Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — отметил парламентарий.

Депутат призвал отменить «дельту 20 км/ч» и ввести наказание за незначительное превышение скорости. По его мнению, автомобилисты, каждый день разгоняющиеся сверх установленных ограничений, являются самыми злостными нарушителями.

«Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя», — резюмировал Васильев.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ заявили, что нештрафуемый лимит, допускающий превышение скорости российскими автолюбителями в пределах 20 км/ч, будет отменён, поскольку инициативу поддержали в МВД. Однако произойдёт это не раньше, чем будет выпущена новая редакция КоАП, — через 1-2 года, поскольку властям ещё придётся провести масштабную ревизию улично-дорожной сети на предмет необоснованно установленных знаков, ограничивающих скорость движения.
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Автоновости , Александр Васильев , Госдума , ГИБДД , МВД , АГН "Москва"
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