Brilliance Auto признана банкротом

Стало известно, что компания из Китая Brilliance Auto была официально признана банкротом. Теперь будет проведена ее реорганизация.

Кредиторы в Китае решили проводить реорганизацию бренда Brilliance Automotive Holdings Limited. Из решения суда становится понятно, что сейчас у компании нет активов, чтобы выплатить все долги. Однако, у группы имеются некоторые ресурсы для спасения.

Эксперты отмечают, что формулировка «ресурсы для спасения» может быть связана с наличием производства. Кроме того, все знают, что марка сотрудничала и продолжает сотрудничать с компанией BMW . Ранее немецкая марка сообщала, что планирует выкупать пакет акций, чтобы получить долю в 75%. Сумма сделки может достигать 3.6 миллиарда евро — этого будет достаточно, чтобы покрыть все имеющиеся долги компании.

В отчете говорится о том, что за первое полугодие компания выручила 1.45 миллиарда юаней. Чистая прибыль за этот же период составляет 4.024 миллиарда юаней.