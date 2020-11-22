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Компания Brilliance Auto признана банкротом 

Car.ru и ещё 1 8 часов назад
Brilliance Auto признана банкротом
Фото: Car.ru
Стало известно, что компания из Китая Brilliance Auto была официально признана банкротом. Теперь будет проведена ее реорганизация.
Кредиторы в Китае решили проводить реорганизацию бренда Brilliance Automotive Holdings Limited. Из решения суда становится понятно, что сейчас у компании нет активов, чтобы выплатить все долги. Однако, у группы имеются некоторые ресурсы для спасения.
Эксперты отмечают, что формулировка «ресурсы для спасения» может быть связана с наличием производства. Кроме того, все знают, что марка сотрудничала и продолжает сотрудничать с компанией BMW. Ранее немецкая марка сообщала, что планирует выкупать пакет акций, чтобы получить долю в 75%. Сумма сделки может достигать 3.6 миллиарда евро — этого будет достаточно, чтобы покрыть все имеющиеся долги компании.
В отчете говорится о том, что за первое полугодие компания выручила 1.45 миллиарда юаней. Чистая прибыль за этот же период составляет 4.024 миллиарда юаней.
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Автоновости , Brilliance , BMW
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