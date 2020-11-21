Назван самый надежный автомобиль в мире

Американское издание Consumer Reports составила рейтинг самых надежных автомобилей.
Как сообщает РЕН ТВ, на первом месте – Mazda
. Второе место заняла Toyota
, третье - Lexus
. В пятерку самых надежных авто также вошли Buick
и Honda
.
Список был составлен с учетом надежности всех моделей авто производителей.
В ходе исследования были опрошены 330 тысяч владельцев авто 2000-2020 годов выпуска. В том числе, их спрашивали о проблемах с автомобилями за последний год. Баллы маркам машин присуждались на основе полученных отзывов.
Отмечается. что Mazda набрала 83 балла и впервые стала лидером рейтинга.