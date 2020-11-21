Российских автовладельцев ждут изменения с 1 января

Российские водители с 1 января 2021 года смогут собирать аптечку в автомобиль самостоятельно, а не покупать ее. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«С 1 января 2021 года смогут укомплектовать аптечки сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н», — сообщила пресс-служба ведомства.

При этом готовые аптечки все еще можно покупать и использовать.

На официальном сайте ведомства опубликована комплектация автомобильной аптечки. Также в брошюре приведены правила оказания первой медицинской помощи. В перечень включили бинты и марлевые салфетки, перчатки, маску, лейкопластырь, ножницы. Также в аптечке обязательно должен находиться кровоостанавливающий жгут и устройство для проведения искусственного дыхания.

Ранее Минздрав РФ опубликовал новые требования к автомобильной аптечке, передает RT. В список добавились стерильные салфетки и большие бинты. Аналитики центра Национального агентства финансовых исследований заявили, что автовладельцы стремятся экономить на содержании автомобиля, сообщает агентство Nation News. Ранее URA.RU сообщало, как эффективно экономить на бензине.