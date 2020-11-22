Ещё
Далее:
Читайте также:
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино
«Черная пятница» в Okko. Скидка 79% на кино Оформить сейчас ⟶

Водители смогут сами покупать лекарства для аптечек — Минздрав 

РИА Новости Крым 49 минут назад
Водители смогут сами наполнять аптечки
Фото: РИА Новости
Автомобилисты получат возможность самостоятельно комплектовать аптечки, в соответствии с утвержденным Минзравом перечнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 1 января 2021 года водители не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н", — цитирует сообщение РИА Новости.

В новых требованиях указано, что аптечки должны быть дополнены медицинскими масками и широкими нестерильными бинтами. Кроме того, они должны содержать перчатки, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.
В Минздраве уверены, что изменения не доставят неудобств автовладельцам. Также сообщается, что купленные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности, однако не позднее 31 декабря 2024 года.
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что водителей обяжут приобретать аптечки с новым перечнем медикаментов.
Видео дня. Дептранс попросил москвичей отказаться от автомобилей из-за снегопада
РИА Новости Крым: последние новости
На автомобили ГИБДД поставят необычные камеры фиксации нарушений На автомобили ГИБДД поставят необычные камеры фиксации нарушений Автоэксперт об ужесточении штрафов за превышение скорости на 1 км/ч Автоэксперт об ужесточении штрафов за превышение скорости на 1 км/ч Ограничения для грязного выхлопа: в России вступили в силу новые ПДД Ограничения для грязного выхлопа: в России вступили в силу новые ПДД
Комментарии
Автоновости , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение