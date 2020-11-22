Водители смогут сами наполнять аптечки

Автомобилисты получат возможность самостоятельно комплектовать аптечки, в соответствии с утвержденным Минзравом перечнем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 1 января 2021 года водители не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России №1080н", — цитирует сообщение РИА Новости.

В новых требованиях указано, что аптечки должны быть дополнены медицинскими масками и широкими нестерильными бинтами. Кроме того, они должны содержать перчатки, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.

В Минздраве уверены, что изменения не доставят неудобств автовладельцам. Также сообщается, что купленные ранее аптечки можно использовать до истечения срока годности, однако не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее РИА Новости Крым сообщал, что водителей обяжут приобретать аптечки с новым перечнем медикаментов.