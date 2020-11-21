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Российских автовладельцев ждут изменения с 1 января 

Майк Габриелян 1 час назад
Российских автовладельцев ждут изменения с 1 января
Фото: depositphotos.com
Российским водителям больше не придётся покупать готовые автомобильные аптечки. Они сами смогут собирать их, руководствуясь специальным перечнем. Новое правило начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.
В аптечке, в частности, должны быть бинты, маски, перчатки, ножницы, жгут, стерильные салфетки, инструкция по оказанию первой медицинской помощи. Её можно скачать на сайте Минздрава.

«Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», — заявили в министерстве.

Чиновники добавили, что аптечки, произведенные и укомплектованные до 1 января 2021 года, можно использовать до конца срока годности медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что врач-телеведущая Елена Малышева посоветовала защищаться от коронавируса с помощью черного перца.
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Автоновости , Елена Малышева , Минздрав РФ
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