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Эксперт предупредил о схемах обмана россиян при продаже машин по акции 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Раскрыты схемы обмана при продаже машин по акции
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предложения о продаже автомобилей «по акции» должны настораживать россиян. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
Он считает, что чаще всего россиян обманывают «серые» автосалоны, у которых есть в арсенале десятки мошеннических схем, сообщает агентство ПРАЙМ.
Например, «по акции» зачастую продают автомобили со скрытыми недостатками. Также цена автомобиля может быть низкой, но для её покупки придётся приобрести другие услуги салона, например, страховку. Часто россиянам предлагают выгодные кредитные условия, однако позже выясняется, что в договоре мелким шрифтом указана другая информация. Итогом всех подобных «акций» является покупка автомобиля по цене выше рыночной, отметил Миронов.

Если вы всё же решились на сделку с «неофициалом», самым скрупулёзным образом вычитывайте договоры, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы. Каждый покупатель рискует в сделке, но риск должен быть разумным, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне не могут купить ходовые модели автомобилей из-за нехватки их на рынке. По мнению дилеров, такая ситуация сохранится до середины 2021 года. Одной из причин дефицита эксперты считают отложенный спрос после трёхмесячного закрытия салонов из-за пандемии. Мотивирует россиян к крупным покупкам нестабильный курс рубля.
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Автоновости , Анатолий Миронов
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