Названы самые надежные автомобили 2020 года 

Американский журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей 2020 года.

«Мы прогнозируем, что эти автомобили доставят владельцам меньше проблем, чем их конкуренты, основываясь на данных по 329 тысячам машин», — пишет журнал.

При составлении рейтинга во внимание принимались 17 проблемных мест автомобиля. Учитывались как мелкие неприятности, например, скрип тормозов и ненадежная внутренняя отделка салона, так и серьезные проблемы — послегарантийный ремонт трансмиссии или неполадки систем полного привода.

Эксперты журнала взвешивали серьезность каждой проблемы, чтобы создать оценку надежности (от 1 до 100). Затем эта оценка объединялась с данными, собранными в ходе испытаний на треке. Также учитывались результаты опроса владельцев машин, степень их удовлетворенности и данные по безопасности. В итоге каждому тестируемому автомобилю была выставлена общая оценка.

Самой надежным брендом 2020 года оказалась японская Mazda . Она получила 83 балла. Эксперты заявили, что самыми прочными и заслуживающими доверия являются автомобили MX-5 Miata, CX-30, CX-3.

«Серебро» завоевала Toyota , получив 74 балла. Эксперты отметили Prius, Corolla и Prius Prime.

На третьем месте Lexus с 71 баллом. Самыми надежными признаны UX, NX и GX.