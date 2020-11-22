Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶

Названы самые надежные автомобили 2020 года 

Майк Габриелян 50 минут назад
Американский журнал Consumer Reports опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей 2020 года.

«Мы прогнозируем, что эти автомобили доставят владельцам меньше проблем, чем их конкуренты, основываясь на данных по 329 тысячам машин», — пишет журнал.

При составлении рейтинга во внимание принимались 17 проблемных мест автомобиля. Учитывались как мелкие неприятности, например, скрип тормозов и ненадежная внутренняя отделка салона, так и серьезные проблемы — послегарантийный ремонт трансмиссии или неполадки систем полного привода.
Эксперты журнала взвешивали серьезность каждой проблемы, чтобы создать оценку надежности (от 1 до 100). Затем эта оценка объединялась с данными, собранными в ходе испытаний на треке. Также учитывались результаты опроса владельцев машин, степень их удовлетворенности и данные по безопасности. В итоге каждому тестируемому автомобилю была выставлена общая оценка.
Самой надежным брендом 2020 года оказалась японская Mazda. Она получила 83 балла. Эксперты заявили, что самыми прочными и заслуживающими доверия являются автомобили MX-5 Miata, CX-30, CX-3.
«Серебро» завоевала Toyota, получив 74 балла. Эксперты отметили Prius, Corolla и Prius Prime.
На третьем месте Lexus с 71 баллом. Самыми надежными признаны UX, NX и GX.
В первую десятку попали также Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт предупредил о схемах обмана россиян при продаже машин по акции.
Комментарии 4
Автоновости , Видео , Hyundai , Subaru , Lexus , Toyota , Mazda , Dodge , Honda , Buick , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение