Nissan повысила стоимость кроссоверов в РФ

На рынке России в очередной раз выросли в цене автомобили, представленные японской автомобилестроительной компанией Nissan. В ноябре официальные дилеры производителя пересмотрели прайсы на два кроссовера — Terrano и Murano.
В сентябре-октябре на российском рынке подорожали модели большинства брендов, в том числе и японского Nissan. Если в начале осени прибавку к прежним ценникам получала практически вся линейка компании-производителя, то недавно «потяжелели» только все комплектации кроссов Terrano и Murano. В целом стоимость этих авто выросла на 7-100 тысяч рублей в зависимости от конкретной модели и вариации.
После пересмотра прайсов Nissan Terrano доступен для покупки минимум за 1,118, а максимум — за 1,42 млн рублей, то есть, комплектации данного кроссовера в ноябре подорожали на 7-19 тыс. руб. Вторая модель прибавила в цене значительно больше. Так, сейчас Murano можно купить от 2,749 до 3,355 млн рублей, а это значит, что подорожание составляет 50-100 тыс. руб.