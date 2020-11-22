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Компания Nissan повысила стоимость двух кроссоверов в России 

Car.ru 3 часа назад
Nissan повысила стоимость кроссоверов в РФ
Фото: Car.ru
На рынке России в очередной раз выросли в цене автомобили, представленные японской автомобилестроительной компанией Nissan. В ноябре официальные дилеры производителя пересмотрели прайсы на два кроссовера — Terrano и Murano.
В сентябре-октябре на российском рынке подорожали модели большинства брендов, в том числе и японского Nissan. Если в начале осени прибавку к прежним ценникам получала практически вся линейка компании-производителя, то недавно «потяжелели» только все комплектации кроссов Terrano и Murano. В целом стоимость этих авто выросла на 7-100 тысяч рублей в зависимости от конкретной модели и вариации.
После пересмотра прайсов Nissan Terrano доступен для покупки минимум за 1,118, а максимум — за 1,42 млн рублей, то есть, комплектации данного кроссовера в ноябре подорожали на 7-19 тыс. руб. Вторая модель прибавила в цене значительно больше. Так, сейчас Murano можно купить от 2,749 до 3,355 млн рублей, а это значит, что подорожание составляет 50-100 тыс. руб.
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Автоновости , Nissan , Nissan Terrano
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