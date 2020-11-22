Nissan повысила стоимость кроссоверов в РФ

На рынке России в очередной раз выросли в цене автомобили, представленные японской автомобилестроительной компанией Nissan . В ноябре официальные дилеры производителя пересмотрели прайсы на два кроссовера — Terrano и Murano.

В сентябре-октябре на российском рынке подорожали модели большинства брендов, в том числе и японского Nissan. Если в начале осени прибавку к прежним ценникам получала практически вся линейка компании-производителя, то недавно «потяжелели» только все комплектации кроссов Terrano и Murano. В целом стоимость этих авто выросла на 7-100 тысяч рублей в зависимости от конкретной модели и вариации.