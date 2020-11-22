Nissan представил Note нового поколения 

Компания Nissan рассекретила Note третьего поколения и раскрыла подробности о новинке. Хэтчбек перебрался на новую платформу, получил более современный дизайн и сохранил силовую установку E-Power, которая прибавила в мощности.

Со сменой поколения Note переехал на архитектуру CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируются Renault Clio, Renault Captur и Nissan Juke последней генерации. По сравнению с предшественником модель уменьшилась в размерах. Колесная база сократилась на 20 миллиметров и теперь равна 2580 миллиметрам, длина — на 55 миллиметров. Новые габариты Note составляют 4045х1695х1505 миллиметров. Для хэтчбека доступны 15— и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски.

Внешне Note стал походить на более крупный электрокроссовер Nissan Ariya , представленный минувшим летом. Автомобиль обзавелся фирменной V-образной решеткой, визуально объединенной с адаптивными светодиодными фарами, получил высокую плечевую линию и заваленную крышу. Задние фонари соединены черной планкой с надписью Nissan. Для кузова доступны 13 оттенков на выбор, два из них — с контрастной черной крышей.

© Nissan

Сходство с Ariya продолжается в салоне. На передней панели расположены два экрана размерностью девять и семь дюймов, объединенные в цельный блок. Первый отвечает за мультимедийную систему и навигатор, а второй выполняет функцию цифровой «приборки». В оснащение нового Note вошли отсек для беспроводной зарядки смартфона, двухзонный климат-контроль и USB-C разъемы. Как и в «Арии», в салоне хэтчбека установили передние кресла Zero Gravity, которые снижают нагрузку на сидящего в них человека. Доступны два варианта обивки: из ткани или натуральной кожи.

В «базе» Note приводится в движение гибридной установкой E-Power второго поколения. Она состоит из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника» (82 лошадиных силы и 103 Нм момента), небольшого электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи. Суммарную мощность установки Nissan не раскрыл. По данным японских СМИ, она развивает до 116 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента — на 7 сил и 26 Нм больше, чем у предшественника.

© Nissan

В Nissan отмечают, что со сменой поколения инвертор Note стал на 40 процентов меньше и на 30 процентов легче, а ДВС теперь работает эффективнее, потребляет меньше топлива, обеспечивает «более плавное ускорение» и «снижает уровень шума в салоне».

Одновременно с переднеприводной версией Nissan запустит продажи полноприводного Note, оснащенного дополнительным электродвигателем на задней оси.

Новый Nissan Note получил систему ProPilot второго поколения, включающую в себя адаптивный круиз-контроль с функцией остановки, а также систему удержания в полосе, которая работает в паре с навигатором и заранее готовит автомобиль к предстоящим поворотам, регулируя скорость движения. Кроме этого, в оснащение входят системы экстренного торможения, мониторинга слепых зон, автоматический дальний свет и камера кругового обзора.

Nissan Note третьего поколения появится в продаже в Японии 23 декабря. Стоимость хэтчбека варьируется от 2 029 500 до 2 186 800 иен (1,47–1,59 миллиона рублей по текущему курсу). В России новый Note ждать не придется, так как японская марка взяла курс на продажи кроссоверов и внедорожников.