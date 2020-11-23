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Глава ГИБДД раскрыл особенности нового экзамена на права 

Вечерняя Москва и ещё 8 2 часа назад
Руководитель ГИБДД России Михаил Черников рассказал, в чем будут заключаться особенности экзаменов на получение водительских прав в рамках новой редакции административного регламента, который должен вступить в силу с апреля 2021 года.
Как отметил Черников, новый экзамен дает расширенные возможности для проверки знаний — не только теоретических, но и практических. При этом навыки вождения будут проверяться в меньшей степени на площадке и в большей степени — в реальных условиях.
Глава ГИБДД подчеркнул, что несмотря на сокращение этапа площадки в экзамене, расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен».
При этом Черников напомнил, что в России ежегодно гибнут в авариях более 700 молодых водителей «при полученном низком знании и умении», сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД начнут использовать новые приборы для выявления алкоголя и наркотических веществ у водителей.
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Комментарии 3
Автоновости , Видео , Михаил Черников , ГИБДД , РИА Новости
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