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«Будут „гонять“: к чему готовиться на водительских экзаменах 

Павел Тиунов 52 минуты назад
«Будут „гонять“: к чему готовиться на водительских экзаменах
Фото: ТАСС
Главный автоинспектор России Михаил Черников рассказал РИА Новости, на чем сотрудники ГИБДД будут акцентировать свое внимание, принимая экзамены у кандидатов в водители по новым правилам. Ранее было принято решение исключить тестирование водительских навыков на закрытой площадке.
Глава ГИБДД подчеркнул, что в экзамене по новым правилам больше внимания будет уделяться подготовке потенциальным водителям в условиях реального дорожного движения. Экзаменующихся будут больше «гонять» по автострадам, парковкам, развязкам, перекресткам.

« (Нововведения) непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — отметил Михаил Черников.

По его словам, ежегодно в России погибает порядка 700 молодых водителей. Предполагается, что более тщательное тестирование новоиспеченных автомобилистов в реальных условиях позволит автоинспекторам «понять, насколько кандидаты в водители безопасны».
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты ГИБДД рассказали о самых распространённых ошибках кандидатов в водители, которые они допускают на экзаменах. Так, по словам правоохранителей, выполняя упражнения на автодроме, выпускники автошкол допускают ошибки при заезде на эстакаду, при параллельной парковке, а также при заезде в бокс задним ходом.
В «городе» большинство кандидатов в водители забывают включать поворотник перед началом движения, а также перед перестроением, поворотом и остановкой машины. Чуть меньше выпускников демонстрируют «неуверенное управление автомобилем». В числе распространённых ошибок правоохранители также назвали ситуацию, когда по вине кандидата глохнет двигатель или инспектору приходится вмешиваться в процесс управления, чтобы избежать ДТП.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , РИА Новости
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