Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

В Саудовской Аравии вождение считают вредным для женщин 

Car.ru 1 час назад
В Саудовской Аравии вождение считают вредным для женщин
Фото: Car.ru
Женщинам в Саудовской Аравии с июня 2018 года официально разрешили получать водительское удостоверение и ездить за рулём. При этом их предупреждали, что вождение автомобиля может негативно отразиться на здоровье, в частности, на репродуктивной функции.
Ещё с 50-х годов прошлого века в Саудовской Аравии действовал закон о запрете на вождение автомобилей женщинами. Естественно, такое положение устраивало далеко не всех, а потому периодически в стране звучали призывы всем представительницам прекрасного пола сесть за руль и таким образом выразить протест против ограничений в правах. Сторонники же закона уверяли, что вождение для женского организма может грозить серьёзными проблемами. Речь шла о вреде для яичников и тазовых органов, что впоследствии негативно отражается на деторождении, потому как малыши якобы могут появляться на свет с «клиническими нарушениями различной степени тяжести».
Исходя из этого женщинам рекомендовали «думать головой, а не поддаваться эмоциям», требуя отмены запрета на вождение. Тем не менее постепенно в Саудовской Аравии ситуация начала меняться, и в итоге два года назад правящий монарх государства подписал указ о снятии запрета, фактически уравняв в правах женщин и мужчин, если не во всех, то в плане езды за рулём точно.
Видео дня. Россияне не доверяют автодилерам
Car.ru: последние новости
Компания Nissan повысила стоимость двух кроссоверов в России Компания Nissan повысила стоимость двух кроссоверов в России Эксперт назвал способы сэкономить на ОСАГО Эксперт назвал способы сэкономить на ОСАГО Более 40 тыс. премиальных автомобилей переместили на спец.стоянки в Москве с начала года Более 40 тыс. премиальных автомобилей переместили на спец.стоянки в Москве с начала года
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение