В Саудовской Аравии вождение считают вредным для женщин 

Женщинам в Саудовской Аравии с июня 2018 года официально разрешили получать водительское удостоверение и ездить за рулём. При этом их предупреждали, что вождение автомобиля может негативно отразиться на здоровье, в частности, на репродуктивной функции.

Ещё с 50-х годов прошлого века в Саудовской Аравии действовал закон о запрете на вождение автомобилей женщинами. Естественно, такое положение устраивало далеко не всех, а потому периодически в стране звучали призывы всем представительницам прекрасного пола сесть за руль и таким образом выразить протест против ограничений в правах. Сторонники же закона уверяли, что вождение для женского организма может грозить серьёзными проблемами. Речь шла о вреде для яичников и тазовых органов, что впоследствии негативно отражается на деторождении, потому как малыши якобы могут появляться на свет с «клиническими нарушениями различной степени тяжести».

Исходя из этого женщинам рекомендовали «думать головой, а не поддаваться эмоциям», требуя отмены запрета на вождение. Тем не менее постепенно в Саудовской Аравии ситуация начала меняться, и в итоге два года назад правящий монарх государства подписал указ о снятии запрета, фактически уравняв в правах женщин и мужчин, если не во всех, то в плане езды за рулём точно.